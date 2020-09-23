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Депозитные ставки для физлиц 23.09.20
18:07 24.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.11
|0.63
|0.23
|6 мес.
|8.28
|0.79
|0.36
|9 мес.
|8.59
|0.94
|0.38
|12 мес.
|8.40
|1.19
|0.62
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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