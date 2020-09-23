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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.09.20
12:17 23.09.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 cентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.09
|18 862.0 (5.0)
|90 285.0 (6.0;7)
|21.09
|13 772.0 (5.0)
|22.09
|15 200.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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