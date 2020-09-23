Минфин поднял ставку по годичным ОВГЗ до 9,5%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения годичных ОВГЗ до 9,5% с 9,29% две недели назад, однако этого оказалось недостаточно для удержания объемов продаж на прежнем уровне.

Согласно информации на сайте ведомства, всего на трех аукционах во вторник Минфин привлек 329,7 млн грн, тогда как неделей назад - 2,89 млрд грн, а двумя неделями ранее - 986,5 млн грн.

Продавец отклонил три из шести заявок на покупку годичных бумаг на общую сумму (по номиналу) 609,8 млн грн по ставкам до 11,5% годовых, довольствовавшись 166,3 млн грн.

Помимо того Минфин отказался поднять ставку и по 29-мес. ОВГЗ и сохранил ее на уровне 10,5%, оставив неудовлетворенными пять из 10 заявок на 290 млн грн по ставкам до 11% и получив от продажи лишь 30,3 млн грн.

Лишь на аукционе по самым коротким, 3-мес. бумагам все три заявки на 133 млн грн были удовлетворены, так были поданы по прежней ставке 7%.





Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 вересня 2020 року