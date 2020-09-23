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Минфин поднял ставку по годичным ОВГЗ до 9,5%
Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения годичных ОВГЗ до 9,5% с 9,29% две недели назад, однако этого оказалось недостаточно для удержания объемов продаж на прежнем уровне.
Согласно информации на сайте ведомства, всего на трех аукционах во вторник Минфин привлек 329,7 млн грн, тогда как неделей назад - 2,89 млрд грн, а двумя неделями ранее - 986,5 млн грн.
Продавец отклонил три из шести заявок на покупку годичных бумаг на общую сумму (по номиналу) 609,8 млн грн по ставкам до 11,5% годовых, довольствовавшись 166,3 млн грн.
Помимо того Минфин отказался поднять ставку и по 29-мес. ОВГЗ и сохранил ее на уровне 10,5%, оставив неудовлетворенными пять из 10 заявок на 290 млн грн по ставкам до 11% и получив от продажи лишь 30,3 млн грн.
Лишь на аукционе по самым коротким, 3-мес. бумагам все три заявки на 133 млн грн были удовлетворены, так были поданы по прежней ставке 7%.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 вересня 2020 року
|
Номер розміщення
|
104
|
105
|
106
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000210769
|
Дорозміщення
UA4000204986
|
Дорозміщення
UA4000207682
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
22.09.2020
|
22.09.2020
|
22.09.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
23.09.2020
|
23.09.2020
|
23.09.2020
|
Дати сплати відсотків
|
–
|
30.09.2020
31.03.2021
29.09.2021
|
17.02.2021
18.08.2021
16.02.2022
17.08.2022
15.02.2023
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
76,80
|
49,20
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
7,10%
|
15,36%
|
9,84%
|
Термін обігу (дн.)
|
84
|
371
|
875
|
Дата погашення
|
16.12.2020
|
29.09.2021
|
15.02.2023
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
135 160 000
|
757 035 000
|
320 449 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
135 160 000
|
147 205 000
|
30 449 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
10 265 311 000
|
5 103 026 000
|
1 977 080 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
3
|
6
|
10
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
3
|
3
|
5
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
11,50%
|
11,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,29%
|
10,50%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,50%
|
10,50%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,46%
|
10,50%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
133 017 714,00
|
166 318 745,70
|
30 313 806,44
|
|
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