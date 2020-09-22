Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 22.09.20

18:26 22.09.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 сентября 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
3 мес. 8.16 0.72 0.26
6 мес. 8.63 0.88 0.42
9 мес. 8.72 1.03 0.47
12 мес. 8.96 1.330.72

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

ПО РУБРИКАМ

17:47 Суды обязали НБУ выплатить банку «семьи» Януковича 130 млн грн

17:42 Объем сделок на рынке лизинга сократился на 9 млрд грн в первом полугодии. Падение на 50%

17:36 Полисы ОСАГО. Как часто украинцы жалуются на страховщиков

13:59 Евро дешевеет к доллару 22 сентября на опасениях второй волны коронавируса

13:28 Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital

12:54 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.09.20

12:44 Украинский бизнес прогнозирует 29 грн/$1 в 2021г - ЕБА

12:28 Справочный курс гривны 22 сентября понижен на 1,93 коп до 28,2099 грн/$1

12:20 Фондовые биржи АТР 22 сентября закрылись в минусе вслед за американскими рынками

11:32 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.09.20

11:04 Американский регулятор разрешил банкам хранить обеспечение стейблкоинов

11:04 Остаток средств на корсчетах банков 22.09.20

10:34 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.09.2020

09:57 Дешевая ипотека для украинцев: благо или иллюзия

09:06 Иена дорожает к доллару 22 сентября на опасениях за мировую экономику

• дальше…

18:23 Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить в 3 раза до 640,23 грн за МВт-ч.

17:42 Объем сделок на рынке лизинга сократился на 9 млрд грн в первом полугодии. Падение на 50%

17:25 Продажа необработанной древесины будет происходить на ProZorro.Продажи и других электронных аукционах

17:05 В Украине запускают единый электронный билет SmartTicket

16:58 Большинство открытых уголовных дел о рейдерстве не доходят до суда - OpenDataBot

16:54 Счетная палата обнаружила недостачу в отчислениях в госбюджет от управления госпредприятиями

16:51 ФГИУ планирует увеличить прогноз поступлений от приватизации в 2021 году почти в два раза

16:49 ФГИУ возобновил подготовку объектов к «Большой приватизации»

16:01 Dragon Capital улучшил прогноз падения экономики до 5,5% в 2020г

16:00 Цены на нефть растут 22 сентября примерно на 1% в надежде на продолжение восстановления спроса

• дальше…

12:03 Не только российские спецслужбы. Европейцы жалуются на турецкую разведку

11:53 Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

11:46 Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

08:37 Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана

08:15 США работают над коалицией против «Северного потока - 2»

21.09 Германия запретит ряд одноразовых пластиковых изделий к середине 2021 года

21.09 Самый длинный в мире подводный тоннель соединит Данию и Германию

21.09 Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

21.09 Досье FinCEN: Аркадий Ротенберг уходил от санкций с помощью банка Barclays

21.09 США посылает подкрепление в Сирию после стычек с российскими военными

21.09 США объявили о введении санкций ООН против Ирана. Но ООН против

21.09 Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle

21.09 Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games

18.09 В США с воскресенья запретят скачивать TikTok

18.09 Внутренняя циркуляция - новая экономическая стратегия Китая

• дальше…

09:40 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

• дальше…

14:08 Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска

13:55 Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского

13:40 Инвесторы считают политику государства непонятной - глава Dragon Capital

09:20 Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды

08:09 Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев

21.09 Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»

21.09 В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных районах Донбасса - Фокин

21.09 Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке

21.09 FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

21.09 Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов

21.09 Зеленский подписал закон об отмене «справки о судимости» при регистрации кандидатов на местных выборах

21.09 Кравчук: Односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет

21.09 Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован

18.09 Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции

18.09 Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

• дальше…

09:48 Названы причины непопулярности электромобилей

09:40 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

09:33 Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android

21.09 Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу

21.09 Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт

21.09 90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro

21.09 Заряжаемые гибриды не угодили экологам

21.09 Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах

21.09 General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров

21.09 Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle

21.09 Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games

18.09 В США с воскресенья запретят скачивать TikTok

18.09 Microsoft представит только два новых компьютера в этом году

18.09 Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner

18.09 Samsung представила свои первые титановые умные часы

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно