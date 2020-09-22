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Депозитные ставки для физлиц 22.09.20
18:26 22.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.16
|0.72
|0.26
|6 мес.
|8.63
|0.88
|0.42
|9 мес.
|8.72
|1.03
|0.47
|12 мес.
|8.96
|1.33
|0.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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