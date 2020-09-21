Финансовые новости
- |
- 21.09.20
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ прогнозирует снижение депозитных ставок в банках
16:53 21.09.2020 |
На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам. На это указывает, в частности, существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая на сегодня снижена до рекордных 6%.
Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Лепушинский, инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса и населения является важным фактором, который влияет на динамику ставок на развивающихся рынках. В Украине они существенно улучшились за последние годы. Например, девальвационные ожидания за последние 12 месяцев снизились с 10-15% до 5-10%.
По его словам, стимулирующая монетарная политика НБУ способствует дальнейшему снижению стоимости ресурсов на финансовых рынках. Реальная учетная ставка близка к нулю, то есть примерно равна ожидаемой экономическими агентами инфляции в течение следующих 12 месяцев.
Кроме этого, банки имеют избыток ликвидности, а средневзвешенная стоимость их фондирования в гривне (ресурсов, которые они привлекают от бизнеса и населения) выше ставку по депозитным сертификатам НБУ. Это должно побудить их к развитию кредитования, добавил Лепушинский.
Напомним, по данным НБУ, в августе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,4% годовых, что на 0,3 п.п. ниже, чем в июле (9,7%).
По данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке
|Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов
|Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован
|Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 21.09.20
|Мировые инвестиции в финтех превысили $25 миллиардов - исследование
|НБУ прогнозирует снижение депозитных ставок в банках
|НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявку Радабанка на 100 млн грн
|Иена 21 сентября дорожает к доллару до максимума за полгода
|FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ
Это интересно
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы
|Mercedes-Benz опередил всех по внедрению твердотельных батарей
|1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
|Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна
|Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
|Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц