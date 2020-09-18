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Депозитные ставки для физлиц 18.09.20
17:14 18.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.04
|0.72
|0.27
|6 мес.
|8.28
|0.88
|0.43
|9 мес.
|8.62
|1.13
|0.53
|12 мес.
|8.50
|1.30
|0.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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