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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.09.20
11:31 18.09.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 17 cентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.09
|13 691.0 (5.0)
|15.09
|14 324.0 (5.0)
|16.09
|13 640.0 (5.0)
|17.09
|13 175.0 (5.0)
По материалам:
Интерфакс-Украина
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