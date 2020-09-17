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Депозитные ставки для физлиц 17.09.20
18:25 17.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.14
|0.67
|0.25
|6 мес.
|8.39
|0.84
|0.40
|9 мес.
|8.66
|1.03
|0.47
|12 мес.
|8.58
|1.25
|0.67
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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