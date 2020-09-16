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Депозитные ставки для физлиц 16.09.20
17:36 16.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.08
|0.59
|0.22
|6 мес.
|8.27
|0.76
|0.37
|9 мес.
|8.54
|0.92
|0.40
|12 мес.
|8.38
|1.18
|0.64
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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