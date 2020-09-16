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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.09.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 16 сентября 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 14.08
|871180.42
|324576.85
|422714.63
|26896.69
|7550.78
|89441.47
|на 17.08
|870906.07
|324576.85
|422410.30
|26933.62
|7541.01
|89444.29
|на 18.08
|870808.33
|324576.85
|422664.53
|26930.28
|7539.01
|89097.66
|на 19.08
|870628.34
|324576.85
|422451.03
|27025.93
|7520.81
|89053.73
|на 20.08
|864694.00
|324576.85
|416543.61
|27571.10
|7285.96
|88716.47
|на 21.08
|861770.14
|324576.85
|413272.79
|27906.67
|7445.91
|88567.92
|на 25.08
|861431.03
|324576.85
|413553.95
|27625.87
|7457.98
|88216.38
|на 26.08
|861540.51
|324576.85
|414068.99
|27606.94
|7473.13
|87814.61
|на 27.08
|861371.04
|324576.85
|413910.76
|27669.23
|7474.93
|87739.28
|на 28.08
|862576.85
|324576.85
|414864.24
|27819.68
|7605.97
|87649.43
|на 31.08
|862755.04
|324576.85
|414583.84
|28295.74
|7637.16
|87661.45
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|7659.72
|87668.24
|на 02.09
|863389.74
|324576.85
|415143.79
|28397.30
|7665.10
|87606.70
|на 03.09
|865856.15
|324576.85
|417960.52
|28150.38
|7673.05
|87495.36
|на 04.09
|865970.71
|324576.85
|417843.32
|28536.00
|7695.16
|87319.39
|на 07.09
|866186.88
|324576.85
|418837.99
|28105.27
|7742.79
|86923.97
|на 08.09
|866216.33
|324576.85
|418489.13
|28418.67
|7809.52
|86922.15
|на 09.09
|866379.99
|324576.85
|419300.42
|28090.71
|7827.72
|86584.28
|на 10.09
|867401.76
|324576.85
|420452.94
|28039.47
|7853.14
|86479.36
|на 11.09
|867544.09
|324576.85
|420564.03
|28059.71
|7849.60
|86493.92
|на 14.09
|867821.02
|324576.85
|420700.75
|28165.90
|7874.53
|86502.99
|на 15.09
|868261.34
|324576.85
|421329.71
|28316.51
|7902.69
|86135.58
|на 16.09
|868502.86
|324576.85
|421739.60
|28322.77
|7923.98
|85939.66
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 16 сентября - 280556 грн.
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