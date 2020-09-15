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Депозитные ставки для физлиц 15.09.20
18:08 15.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 15 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.11
|0.74
|0.27
|6 мес.
|8.35
|0.90
|0.43
|9 мес.
|8.68
|1.19
|0.53
|12 мес.
|8.55
|1.34
|0.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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