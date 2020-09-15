Минфин на аукционах ОВГЗ 15 сентября привлек в госбюджет 2,9 млрд грн и $111,9 млн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|101
|102
|103
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000211957
|Доразмещение UA4000204572
|Доразмещения UA4000211502 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата проведения
|15.09.2020
|15.09.2020
|15.09.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.09.2020
|16.09.2020
|16.09.2020
|Срок оплаты процентов
|03.02.2021
|22.10.2020
|Срок оплаты процентов
|04.08.2021
|22.04.2021
|Срок оплаты процентов
|02.02.2022
|21.10.2021
|Срок оплаты процентов
|03.08.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|80.30
|17.50
|Номинальный уровень доходности. %
|7.82
|16.06
|3.50
|Срок обращения (дней)
|224
|686
|400
|Дата погашения
|28.04.2021
|03.08.2022
|21.10.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 505 470 000
|903 573 000
|111 154 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 095 470 000
|803 573 000
|110 304 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 095 470 000
|8 993 641 000
|139 735 000
|Количество поданных заявок. шт
|4
|7
|30
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|6
|28
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.00
|4.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.82
|10.25
|3.50
|Установленная доходность. %
|7.82
|10.50
|3.50
|Средневзвешенная доходность. %
|7.82
|10.43
|3.50
|Поступление в бюджет
|1 999 518 428.70
|893 815 324.94
|111 860 389.44
Данные: Минфин Украины