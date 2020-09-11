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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 10.09.20
11:53 11.09.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 10 cентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|08.09
|31 654.0 (5.0)
|09.09
|31 671.0 (5.0)
|10.09
|18 498.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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