Минфин на аукционах ОВГЗ 8 сентября привлек в госбюджет 986.525 млн грн

|Номер аукциона
|99
|100
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000207682
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата проведения
|08.09.2020
|08.09.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.09.2020
|09.09.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|17.02.2021
|Срок оплаты процентов
|31.03.2021
|18.08.2021
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|16.02.2022
|-
|17.08.2022
|-
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|49.20
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|9.84
|Срок обращения (дней)
|385
|889
|Дата погашения
|29.09.2021
|15.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|791 743 000
|662 473 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|291 743 000
|662 473 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 955 821 000
|1 946 631 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|4
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.50
|10.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.20
|10.25
|Установленная доходность. %
|9.29
|10.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.28
|10.46
|Поступление в бюджет
|328 997 715.24
|657 527 703.04
Данные: Минфин Украины