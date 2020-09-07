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НБУ пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по ОВГЗ
15:49 07.09.2020 |
Национальный банк пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, Нацбанк пересмотрел корректирующие коэффициенты по тем ОВГЗ, которые принимаются в качестве залога по операциям рефинансирования, операциям прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности. Также Национальный банк определил размеры корректирующих коэффициентов для облигаций внутренних местных займов, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком.
Новые размеры корректирующих коэффициентов вступают в силу с 7 сентября 2020 года и вводятся в действие приказом Национального банка Украины № 648-но от 27 августа 2020 года "Об утверждении размеров корректирующих коэффициентов и предельного уровня уменьшения объема заложенных активов (имущества)" и решением правления Национального банка Украина № 547-рш от 27 августа 2020 года "О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 22 июня 2020 года № 417-рш".
Как сообщалось, Национальный банк в апреле 2020 года увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах до 90 дней. Также расширен перечень приемлемого залога для таких кредитов, в которые, в частности были включены муниципальные облигации. Это будет способствовать поддержке достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина.
Также сообщалось, что включение ОВГЗ в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будут приниматься отдельным решением правления Национального банка. Корректирующие коэффициенты применяются для уменьшения потерь Национального банка при реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, приводящие к уменьшению справедливой стоимости принятого им залога. Корректирующие коэффициенты применяются к справедливой стоимости залога и зависят от его основных характеристик.
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