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Аграрии получили больше половины всех выданных льготных кредитов, - Минэкономики
16:00 04.09.2020 |
Больше половины всех выданных льготных кредитов по программе " 5-7-9%" получили предприятия из сферы сельского хозяйства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
"Больше всего программа "5-7-9%" пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов), 15% - промышленная переработка, 15% - торговля и производство. Лидерами по суммам заключенных договоров является Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области", - сказано в сообщении.
По данным министерства, в целом по этой программе уже выданы кредиты на сумму около 6,5 млрд грн.
По словам министра экономики Игоря Петрашко, в будущем программа будет расширена для среднего бизнеса, ведь сейчас она действует только для микро и малых предприятий.
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