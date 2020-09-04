Аграрии получили больше половины всех выданных льготных кредитов, - Минэкономики

Больше половины всех выданных льготных кредитов по программе " 5-7-9%" получили предприятия из сферы сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Больше всего программа "5-7-9%" пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов), 15% - промышленная переработка, 15% - торговля и производство. Лидерами по суммам заключенных договоров является Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области", - сказано в сообщении.

По данным министерства, в целом по этой программе уже выданы кредиты на сумму около 6,5 млрд грн.

По словам министра экономики Игоря Петрашко, в будущем программа будет расширена для среднего бизнеса, ведь сейчас она действует только для микро и малых предприятий.