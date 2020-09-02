Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов

Руководитель отдела инноваций IOV Labs и разработчик платформы RSK Серхио Лернер объяснил, как создатель биткоина, Сатоши Накамото, добыл свой первый миллион биткоинов. В ходе исследования выяснилось, что майнер мог использовать многопоточный метод хеширования, не включенный в первую версию клиента.

Лернер называет майнера «Патоши», поскольку не имеет достаточных доказательств того, что им действительно является Сатоши Накамото. Исследователь впервые написал о загадочной схеме майнинга биткоинов еще в марте 2013 года.

Недостатки конфиденциальности в исходном коде первой криптовалюты позволили ему обнаружить неизвестный способ майнинга. Суть метода заключается в том, что код майнинга Патоши увеличивал поле extraNonce иначе, чем код биткоина по умолчанию.

В течение семи лет Лернер пытался выяснить истинные мотивы Патоши, а также способ, с помощью которого майнер смог добыть первый миллион монет, текущей стоимостью около $12,65 млрд. В ходе исследования Лернер реализовал свою давнюю идею: смоделировать добычу первых 18 000 блоков в надежде получить новые данные о раннем майнинге.

В итоге он установил, что Патоши использовал многопоточный метод хеширования. Такой способ позволял одновременно искать несколько nonce-значений для добычи нового блока. Предполагается, что Патоши мог использовать около 50 CPU, либо один процессор с потоковым расширением.

«Патоши использовал более мощную систему, чем остальные. Не потому, что у него был суперкомпьютер, а потому, что он лучше использовал свой компьютер», - сказал исследователь в ходе разговора с CoinDesk.

Лернер отметил, что метод майнинга Патоши «противоположен клиенту Satoshi версии 0.1», оригинальному программному обеспечению для майнинга, выпущенному вместе с Bitcoin Core 0.1.0. Фактически, многопоточность, которую использовал Патоши, не была интегрирована в скрипт майнинга биткоина до 2010 года.

В июне Лернер отметил, что Патоши «снижал хешрейт в течение первого года». Вполне вероятно, что он отключал свой майнер на пятиминутные интервалы каждый раз, когда добывал новый блок.

Патоши принял эти меры, утверждает Лернер, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию и убедиться, что он не забирает все новые блоки. И наоборот, он мог использовать многопоточность в первые дни, чтобы поддерживать работу сети, компенсируя провалы, когда блоки не добывались по расписанию.

«Я поддерживаю идею о том, что Патоши заботился о сетевой безопасности гораздо больше, чем о количестве добытых биткоинов. Похоже, он включал свой майнер только тогда, когда сеть не производила блоки с ожидаемой скоростью. Также Патоши несколько раз специально уменьшал хешрейт, чтобы позволить другим добывать больше блоков, когда он считал, что в сети находится достаточное количество майнеров», - сообщил Лернер.





