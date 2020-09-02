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Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ перед решением НБУ по ставке
Министерство финансов Украины во вторник, за два дня до очередного решения Нацбанка по учетной ставке, продало ОВГЗ с погашением через 392 дня под 9,29% годовых, тогда как на подобном аукционе четыре недели назад оно разместило 350-дневные ОВГЗ под 9,2%.
Согласно сообщению на сайте ведомства, оно также отклонило 5 из 11 заявок по ставкам до 11,5% годовых суммарно на 260 млн грн (по номиналу).
Аукцион по продаже 238-дневных ОВГЗ, на который была подана лишь одна заявка на 53,3 млн грн под 10% годовых, не состоялся.
В результате Минфину удалось привлечь 2,83 млрд грн, что больше, чем в две предыдущие недели, однако существенно уступает результатам конца июля-начала августа.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|97
|98
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение
|Доразмещение UA4000204986
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата проведения
|01.09.2020
|01.09.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.09.2020
|02.09.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|Срок оплаты процентов
|31.03.2021
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|Срок обращения (дней)
|238
|392
|Дата погашения
|28.04.2021
|29.09.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|53 260 000
|2 773 637 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|0
|2 513 437 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|—
|4 664 078 000
|Количество поданных заявок. шт
|1
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|0
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|9.10
|Установленная доходность. %
|0.00
|9.29
|Средневзвешенная доходность. %
|0.00
|9.29
|Поступление в бюджет
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