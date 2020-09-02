Минфин согласился чуть поднять доходность годичных ОВГЗ перед решением НБУ по ставке

Министерство финансов Украины во вторник, за два дня до очередного решения Нацбанка по учетной ставке, продало ОВГЗ с погашением через 392 дня под 9,29% годовых, тогда как на подобном аукционе четыре недели назад оно разместило 350-дневные ОВГЗ под 9,2%.

Согласно сообщению на сайте ведомства, оно также отклонило 5 из 11 заявок по ставкам до 11,5% годовых суммарно на 260 млн грн (по номиналу).

Аукцион по продаже 238-дневных ОВГЗ, на который была подана лишь одна заявка на 53,3 млн грн под 10% годовых, не состоялся.

В результате Минфину удалось привлечь 2,83 млрд грн, что больше, чем в две предыдущие недели, однако существенно уступает результатам конца июля-начала августа.



