Продажи гривневых ОВГЗ на послепраздничных аукционах упали до 78,5 млн грн

Согласно информации Минфина на его сайте, он отказался от двух из четырех заявок на 1,12 млрд грн (по номиналу) по ставкам до 9% годовых, удержав ставку на уровне 7% годовых.
На аукционе по продаже 14-мес. долларовых бумаг министерство также сохранило ставку – на уровне 3,5% и, как и неделю назад, привлекло около $30 млн. Продавец отклонил лишь две небольших заявки из 24-х на общую сумму $0,9 млн по ставкам до 4% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|95
|96
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000210769
|Первичное размещение UA4000211502 (ном в $США
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата проведения
|25.08.2020
|25.08.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|26.08.2020
|26.08.2020
|Срок оплаты процентов
|22.10.2020
|Срок оплаты процентов
|22.04.2021
|Срок оплаты процентов
|21.10.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|17.50
|Номинальный уровень доходности. %
|7.10
|3.50
|Срок обращения (дней)
|112
|421
|Дата погашения
|16.12.2020
|21.10.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 204 151 000
|30 338 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|80 151 000
|29 431 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 130 151 000
|29 431 000
|Количество поданных заявок. шт
|4
|24
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|22
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|4.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|3.50
|Установленная доходность. %
|7.00
|3.50
|Средневзвешенная доходность. %
|7.00
|3.50
|Поступление в бюджет
|78 465 424.47
|29 786 526.48
Данные: Минфин Украины