Минфин 18 августа продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда

На аукционе 18 августа Министерство финансов привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 2,507 млрд грн в эквиваленте.

Инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также - долларовые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2021 года.

Средневзвешенная доходность по полугодовым бумагам составила 7,82%, по 2-летним - 10,14%.

От продажи 6-месячных гривневых облигаций в госбюджет привлекли 999,5 млн грн, от размещения 2-летних бумаг - 663,7 млн грн.

В то же время от продажи долларовых облигаций привлекли почти 31 млн долларов под 3,39%.