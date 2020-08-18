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Информация об агентстве
Минфин 18 августа продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда
На аукционе 18 августа Министерство финансов привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 2,507 млрд грн в эквиваленте.
Инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также - долларовые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2021 года.
Средневзвешенная доходность по полугодовым бумагам составила 7,82%, по 2-летним - 10,14%.
От продажи 6-месячных гривневых облигаций в госбюджет привлекли 999,5 млн грн, от размещения 2-летних бумаг - 663,7 млн грн.
В то же время от продажи долларовых облигаций привлекли почти 31 млн долларов под 3,39%.
|
Номер розміщення
|
92
|
93
|
94
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000209373
|
Дорозміщення
UA4000204572
|
Дорозміщення
UA4000207898
(Ном. в ін.вал. дол.США)
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
18.08.2020
|
18.08.2020
|
18.08.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
19.08.2020
|
19.08.2020
|
19.08.2020
|
Дати сплати відсотків
|
—
|
03.02.2021
04.08.2021
02.02.2022
03.08.2022
|
08.10.2020
08.04.2021
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
—
|
80,30
|
16,95
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
11,00%
|
16,06%
|
3,39%
|
Термін обігу (дн.)
|
189
|
714
|
232
|
Дата погашення
|
24.02.2021
|
03.08.2022
|
08.04.2021
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
1 140 000 000
|
704 305 000
|
31 860 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
1 040 000 000
|
598 500 000
|
30 534 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
10 561 564 000
|
8 190 068 000
|
230 534 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
2
|
12
|
26
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
1
|
10
|
23
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
10,00%
|
13,00%
|
4,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
7,82%
|
10,00%
|
3,39%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
7,82%
|
10,25%
|
3,39%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
7,82%
|
10,14%
|
3,39%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
999 523 200,00
|
663 770 110,00
|
30 911 400,24
|
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