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Госбанки вложили в облигации внутреннего займа 54 миллиарда за квартал, – Минфин
Государственные банки во втором квартале 2020 года увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа на 18,4% или на 54,12 млрд грн - до 348,88 млрд грн.
Об этом свидетельствует статистика Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
Согласно данным Минфина, за апрель-июль 2020 года "Приватбанк", в частности, нарастил портфель ОВГЗ на 11,6% - до 166,47 млрд грн, "Ощадбанк" - на 25,8%, до 94,07 млрд грн, "Укрэксимбанк" - на 18,6%, до 45,45 млрд грн, а "Укргазбанк" - на 32,3%, до 42,89 млрд грн.
По данным Минфина, в целом объем ОВГЗ госбанков в январе-июне 2020 года увеличился на 22,2% в сравнении с показателем на начало года (285,38 млрд грн).
Отмечается, что доля облигаций внутреннего госзайма в общей сумме чистых активов на 1 июля составила 40,5%, что на 5,9 процентных пункта больше аналогичного показателя в начале года.
Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 11 августа объем ОВГЗ банков составил 414,69 млрд грн.
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