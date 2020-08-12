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Минфин 11 августа на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%
Министерство финансов Украины на аукционах во вторник смогло понизить ставку по самым коротким 4-мес. бумагам с 7,1% до 7% и привлечь 4,882 млрд грн.
Согласно сообщению ведомства, такой результат обеспечила лишь одна заявка на 5 млрд грн (здесь и далее по номиналу), тогда как от продажи облигаций еще чуть больше чем на 1 млрд грн Минфин отказался, сочтя ставку в 7,82% чрезмерной.
Спрос на 31-мес. облигации вырос по сравнению с предыдущим подобным аукционом 4 недели назад с 4,5 млн грн до 108,8 млн грн, однако продажи упали с 4,6 млн грн до 2,7 млн грн, так как Минфин решил удержать ставку 10% и отказал двум из четырех заявок, в которых ставки достигали 12,5%.
На аукционе по долларовым бумагам, где Минфин предлагал 18-мес. ОВГЗ, ему удалось привлечь $189,8 млн под 3,6%, отказав всего одной из 27 заявок на сумму $0,6 млн под 4%.
Это были самые "длинные" долларовые бумаги, размещенные в этом году, тогда как бумаги сроком около года размещались под 3,5%.
|
Номер розміщення
|
89
|
90
|
91
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000210769
|
Дорозміщення
UA4000207682
|
Первинне розміщення
UA4000211114
(Ном. в ін.вал. дол.США)
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
11.08.2020
|
11.08.2020
|
11.08.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
12.08.2020
|
12.08.2020
|
12.08.2020
|
Дати сплати відсотків
|
–
|
19.08.2020
17.02.2021
18.08.2021
16.02.2022
17.08.2022
15.02.2023
|
04.02.2021
05.08.2021
03.02.2022
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
49,20
|
18,00
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
7,10%
|
9,84%
|
3,60%
|
Термін обігу (дн.)
|
126
|
917
|
540
|
Дата погашення
|
16.12.2020
|
15.02.2023
|
03.02.2022
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
6 026 000 000
|
108 807 000
|
190 295 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
5 000 000 000
|
2 547 000
|
189 671 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
10 050 000 000
|
1 284 158 000
|
189 671 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
2
|
4
|
27
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
1
|
2
|
26
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
7,82%
|
12,50%
|
4,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
10,00%
|
3,60%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
10,00%
|
3,60%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
10,00%
|
3,60%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
4 882 050 000,00
|
2 658 507,66
|
189 801 872,99
|
|
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