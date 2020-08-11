Финансовые новости
- |
- 11.08.20
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина
09:40 11.08.2020 |
Технический директор компании Casa Джеймсон Лопп привел аргументы в пользу возможной утраты Китаем лидерства в области майнинга криптовалют. В их числе - более дешевая электроэнергия и организация выпуска чипов за пределами Азии.
Лопп не ожидает быстрых перемен в силу текущего доминирования Китая в этой сфере. Он ссылается на данные Кембриджского центра альтернативных финансов, согласно которым на КНР приходится 65% общего хешрейта биткоина.
«В далекой перспективе мы увидим индустриализацию стран с более низкими тарифами на электроэнергию и появление крупных площадок по производству полупроводников за пределами Азии. Возросшая конкуренция создаст стимулы для открытия ферм за пределами Китая», - убежден Лопп.
По мнению Лоппа, текущее доминирование Китая не представляет угрозы для безопасности сети. В блокчейне предостаточно независимых наблюдателей, которые незамедлительно выявят злоумышленника.
«Трудно вообразить, что некие государственные структуры смогут организовать непрерывную атаку в течение нескольких часов. Наихудший сценарий с захватом оборудования приведет к добыче пустых блоков. Таким образом будет приостановлена валидация всех транзакций в блокчейне. В этом случае придется ждать, пока атакующие сдадутся. Либо координировать изменение кода, которое сделает их майнеры бесполезными», - предположил Лопп.
Ветеран криптовалютной индустрии подчеркнул важность таких проектов, как BetterHash и Stratum V2, которые способствуют децентрализации майнинга и большему контролю со стороны отдельных участников.
Напомним, в июле власти Ирана разрешили электростанциям страны работать с центрами майнинга биткоина и других криптовалют при наличии лицензии и соблюдении установленных тарифов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
ТОП-НОВОСТИ
|Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября
|Так не доставайтесь вы никому: Почему «слугам» выгоднее не проводить местные выборы на Донбассе
|Позитив недели. Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin
|Виталий Портников: Согласны ли украинцы и далее выглядеть в глазах остального мира огромным пиратским кораблем?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ предоставил 6 банкам рефинанса на 905 миллионов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.08.20
|Справочный курс гривны 11 августа понижен на 0,1 коп до 27,6043 грн/$1
|Биржи АТР 11 августа в основном выросли на ожиданиях по экономике
|Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.08.20
Это интересно
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд
|Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
|Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех
|Глава Ford подал в отставку