Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина

Технический директор компании Casa Джеймсон Лопп привел аргументы в пользу возможной утраты Китаем лидерства в области майнинга криптовалют. В их числе - более дешевая электроэнергия и организация выпуска чипов за пределами Азии.

Лопп не ожидает быстрых перемен в силу текущего доминирования Китая в этой сфере. Он ссылается на данные Кембриджского центра альтернативных финансов, согласно которым на КНР приходится 65% общего хешрейта биткоина.

«В далекой перспективе мы увидим индустриализацию стран с более низкими тарифами на электроэнергию и появление крупных площадок по производству полупроводников за пределами Азии. Возросшая конкуренция создаст стимулы для открытия ферм за пределами Китая», - убежден Лопп.

По мнению Лоппа, текущее доминирование Китая не представляет угрозы для безопасности сети. В блокчейне предостаточно независимых наблюдателей, которые незамедлительно выявят злоумышленника.

«Трудно вообразить, что некие государственные структуры смогут организовать непрерывную атаку в течение нескольких часов. Наихудший сценарий с захватом оборудования приведет к добыче пустых блоков. Таким образом будет приостановлена валидация всех транзакций в блокчейне. В этом случае придется ждать, пока атакующие сдадутся. Либо координировать изменение кода, которое сделает их майнеры бесполезными», - предположил Лопп.

Ветеран криптовалютной индустрии подчеркнул важность таких проектов, как BetterHash и Stratum V2, которые способствуют децентрализации майнинга и большему контролю со стороны отдельных участников.

Напомним, в июле власти Ирана разрешили электростанциям страны работать с центрами майнинга биткоина и других криптовалют при наличии лицензии и соблюдении установленных тарифов.



