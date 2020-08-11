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Информация об агентстве
Facebook сформировала новое платежное подразделение
08:44 11.08.2020 |
Финансы, Банки и банковские технологии, Информационные технологии
Социальная сеть Facebook объявила о создании нового подразделения, которое сосредоточится на платежных инициативах компании. Новую группу возглавил соучредитель проекта цифровой валюты Libra Дэвид Маркус, пишет Bloomberg.
Подразделение получило название Facebook Financial (F2 внутри компании). В зоне его ответственности будут платежные проекты, включая сервис Facebook Pay, который социальная сеть планирует встроить во все свои приложения.
Facebook ожидает, что интеграция платежных решений в Instagram, Messenger и WhatsApp позволит повысить стоимость рекламы, а пользователи будут проводить больше времени в самих приложениях.
Дэвид Маркус продолжит управлять Novi, платежным решением, лежащим в основе экосистемы Libra.
Ребрендинг кошелька Calibra компания осуществила в мае 2020 года. Novi станет автономным приложением и получит интеграцию в WhatsApp и Messenger. Как утверждает компания, благодаря Novi пользователей появится возможность переводить средства мгновенно и без скрытых комиссий.
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