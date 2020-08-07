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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.08.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 7 августа 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 07.07
|883896.74
|324576.85
|420999.83
|30692.40
|7762.14
|99865.52
|на 08.07
|882981.14
|324576.85
|420308.60
|30611.69
|7740.44
|99743.56
|на 09.07
|877047.89
|324576.85
|417365.22
|29229.60
|7349.19
|98527.03
|на 10.07
|858959.87
|324576.85
|402571.56
|28180.37
|6955.37
|96675.71
|на 13.07
|858924.74
|324576.85
|402422.83
|28263.67
|6996.54
|96664.85
|на 14.07
|859518.42
|324576.85
|403152.19
|28261.43
|7050.49
|96477.47
|на 15.07
|859801.76
|324576.85
|403478.18
|28424.30
|7079.26
|96243.17
|на 16.07
|859836.25
|324576.85
|404238.72
|28456.86
|7097.76
|95466.05
|на 17.07
|868367.62
|324576.85
|412299.34
|29055.30
|7340.07
|95096.07
|на 20.07
|868732.45
|324576.85
|413176.61
|29082.66
|7372.79
|94523.54
|на 21.07
|869733.99
|324576.85
|414712.20
|29212.45
|7415.38
|93817.12
|на 22.07
|869994.08
|324576.85
|415297.95
|29232.29
|7430.24
|93456.75
|на 23.07
|875884.89
|324576.85
|421669.79
|28419.65
|7061.58
|93157.02
|на 24.07
|879853.07
|324576.85
|426243.93
|28887.60
|7104.94
|93039.75
|на 27.07
|879434.21
|324576.85
|425653.41
|29078.38
|7086.86
|93038.70
|на 28.07
|879676.96
|324576.85
|425912.42
|29059.49
|7074.70
|93053.50
|на 29.07
|879339.43
|324576.85
|425533.75
|29082.39
|7070.30
|93076.14
|на 30.07
|873027.27
|324576.85
|421315.37
|27026.55
|7070.39
|93038.11
|на 31.07
|876550.31
|324576.85
|424332.18
|27436.18
|7212.80
|92992.47
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 04.08
|876689.46
|324576.85
|425617.44
|27343.13
|7248.36
|91903.67
|на 05.08
|877119.77
|324576.85
|426146.49
|27526.28
|7276.33
|91593.82
|на 06.08
|871027.85
|324576.85
|421386.14
|26755.80
|7238.04
|91071.02
|на 07.08
|866839.23
|324576.85
|417443.28
|26763.08
|7347.92
|90708.10
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 7 августа - 27,6793 грн.
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