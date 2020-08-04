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Информация об агентстве
Минфин 4 августа смог разместить двухлетние облигации в гривне на 5 миллиардов
Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 4 августа, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,25 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.
В частности, Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 и 2 года.
В итоге от продажи 6-месячных бумаг со ставкой 7,74% годовых в государственный бюджет было привлечено 1,92 млрд грн, при этом Минфин удовлетворил единственную заявку.
Кроме того, были удовлетворены две из трех поданных заявок на покупку однолетних ОВГЗ поде 9,2% годовых на общую сумму 3,02 млрд грн.
На покупку двухлетних ценных бумаг поступило 6 заявок, 5 из них Минфин удовлетворил, разместив эти облигации на 5,3 млрд грн под 10,25%.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 серпня 2020 року
|
Номер розміщення
|
86
|
87
|
88
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000209373
|
Дорозміщення
UA4000207989
|
Дорозміщення
UA4000209886
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
04.08.2020
|
04.08.2020
|
04.08.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
05.08.2020
|
05.08.2020
|
05.08.2020
|
Дати сплати відсотків
|
−
|
20.01.2021
21.07.2021
|
26.08.2020
24.02.2021
25.08.2021
23.02.2022
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
48,15
|
52,85
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
11,00%
|
9,63%
|
10,57%
|
Термін обігу (дн.)
|
203
|
350
|
567
|
Дата погашення
|
24.02.2021
|
21.07.2021
|
23.02.2022
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
2 000 000 000
|
3 100 991 000
|
5 099 960 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
2 000 000 000
|
3 000 991 000
|
5 049 960 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
9 521 564 000
|
4 618 441 000
|
9 077 520 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
1
|
3
|
6
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
1
|
2
|
5
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
12,50%
|
11,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
9,00%
|
10,25%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
9,20%
|
10,25%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
9,20%
|
10,25%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
1 917 460 000,00
|
3 023 500 226,21
|
5 308 113 995,20
|
|
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