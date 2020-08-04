Минфин 4 августа смог разместить двухлетние облигации в гривне на 5 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 4 августа, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,25 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 и 2 года.

В итоге от продажи 6-месячных бумаг со ставкой 7,74% годовых в государственный бюджет было привлечено 1,92 млрд грн, при этом Минфин удовлетворил единственную заявку.

Кроме того, были удовлетворены две из трех поданных заявок на покупку однолетних ОВГЗ поде 9,2% годовых на общую сумму 3,02 млрд грн.

На покупку двухлетних ценных бумаг поступило 6 заявок, 5 из них Минфин удовлетворил, разместив эти облигации на 5,3 млрд грн под 10,25%.





Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 серпня 2020 року