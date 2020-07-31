Курс гривны на межбанке 30 июля опустили при мизерном объеме торгов

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

30 июля безналичный курс доллара приподняли на 5 копеек, и он закончил день на 27,67-27,70 грн/$. Наличный рынок сдвинулся в противоположную сторону. Средний курс "американца" на продаже опустился на 3 копейки - до 27,73-27,85 грн/$. А на выкупе цены не изменились - 27,45-27,60 грн/$.

Межбанковский рынок продолжает буксовать и сокращаться. Объем торгов уменьшился на $20-25 млн, и снова оказался менее $100 млн. В первой половине дня котировки ненадолго поднимались до 27,71-27,73 грн/$, но к вечеру все равно отошли. Сделок немного и раскачать котировки не удается.

"Настроения на торгах формируются на фоне разновекторных настроений разных участников, спекулятивной активности на торгах доллар/евро, где штурмовали $1,18/€. При этом межбанк ориентируется на индикатор 27,7 грн/$ и помнит уровень, который вчера задал Нацбанк, когда выкупал валюту по 27,63 грн/$", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На безналичных торгах не было больших игроков: ни крупных валютных продаж экспортерами, ни Нацбанка, ни Ситибанка или других банков с иностранным капиталом с крупными приобретениями доллара под вывод капиталов из облигаций внутреннего госзайма. Говорят, что технические проблемы в международном депозитарии Clearstream, через который нерезиденты проводят сделки с нашими ОВГЗ, вроде бы устранили. Однако иностранцы все равно держат паузу.

"Заметных сделок с покупками/продажами гривневых гособлигаций заграничные держатели не проводят. Погашения, которые делал Минфин, перевложили на новые сроки - ушли в краткосрочные бумаги и выжидают. Одновременно на валютном рынке произошло сужение деловой активности. Лето. Объемных сделок нет, и межбанк снова замер", - описал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кто-то говорит, что нерезиденты взяли паузу из-за недавней замены валютного зампреда в Нацбанке (Олега Чурия сменил Юрий Гелетий), а кто-то считает, что они просто решили переоценить свои позиции на фоне мировой экономической нестабильности. Как долго она продлиться - эксперты пока не берутся предсказывать. Хотя по рынку ходят слухи о скором назначении в Национальный банк новых руководителей на валютный контроль, а также в банковский надзор.

На завтра финансисты дают сдержанные прогнозы. Торговлю на межбанке предсказываются в старом коридоре - 27,60-27,70 грн/$.