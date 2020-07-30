Гривня 29 июля укрепилась на межбанке из-за технических проблем иностранных банков

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный курс доллара начал гулять в разные стороны. 29 июля он опустился на 10 копеек, и остановился в диапазоне 27,63-27,65 грн/$ (вчера поднялся на 7 копеек). На наличном рынке валютное удешевление шло медленнее - в среднем на 2-5 копеек: на продаже - до 27,75-27,88 грн/$, на покупке - до 27,45-27,60 грн/$.

На межбанке сегодня большой активности не было, он уже третий день подряд находится в анабиозе. Хотя общий объем торгов постепенно подрос: со вчерашних $74 млн до $115 млн.

"Финансовый месяц вышел на финишную прямую, и бизнес проводит расчеты в контрагентами и государство, идет возмещение НДС. Рынок положительно оценил результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ: на $130,5 млн под 3,5% годовых, а гривневые привлечения произошли под 7,1- 9,2% годовых", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Предприятия сегодня получили еще одну крупную порцию выплат по НДС - на 1,8 млрд грн. Потому не очень активно конвертировали свою валютную выручку. Однако спрос на доллар был небольшим, потому это не создало серьезных проблем.

"Импорта практически нет, нерезиденты валюту больше не скупают - остановили свои продажи гривневых ОВГЗ. Потому на торгах не наблюдается большой активности. Как говорят казначеи, "тяги нет". Потому межбанк слабоактивный и даже вялый", - прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Аномальную пассивность иностранцев на продаже наших ОВГЗ сегодня объяснили техническими сбоями в международном депозитарии Clearstream, через который проходят сделки. Официального заявления на этот счет нет, но слухи ходят. Причем, говорят, что технические проблемы наблюдаются уже несколько дней, и когда все починят - точно неизвестно.

В отсутствие иностранцев на скупке доллара, на рынок вышел Нацбанк. Казначеи рассказали, что он выкупал валюту по 27,63 грн/$. По объему его сделок ходили разные оценки - от $20 млн до $30 млн.

Ключевой темой на рынке остаются кадровые перестановки в Национальном банке после прихода нового председателя Кирилла Шевченко.

"Сплетен и ожиданий на этот счет предостаточно. Продолжают обсасывать тему с возможной отставкой зампреда Романа Борисенко завтра. К тому же появилась неофициальная информация о том, что отставляют руководителей важных департаментов: открытых рынков (отвечает за межбанк), юридический, банковский надзор и безопасность, где, говорят, уже поменяли руководителя на человека из Укргазбанка. Старого директора департамента понизили до заместителя, чтобы он нормально дела передал. Конечно, все это не зампреды НБУ, но очень важные люди. Ведь именно они готовят все представления руководства и подают ключевую информацию, от которой зависит принятие важных решений. С этими людьми будут налаживать связи и будут стараться на них влиять. Так что это очень важная тема", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.

Из-за неопределенности с восстановлением полноценной работы Clearstream и возвратом нерезидентов на межбанк, финансистам стало сложнее делать прогнозы по дальнейшему движению курса доллара. В условиях слабого импорта иностранцы стали главными покупателями валюты, а когда они начнут продавать ОВГЗ и собирать доллар - неясно. Потому пока казначеи прогнозирую сохранения текущих курсовых уровней: открытие межбанка 30 июля в рамках 27,60-27,67 грн/$, и торговлю в диапазоне 27,60-27,70 грн/$.