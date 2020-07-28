Минфин 28 июля привлек на аукционах ОВГЗ 7,07 млрд грн и $130,5 млн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник смогло незначительно увеличить размещение гривневых облигаций - до 7,07 млрд грн с 6,77 млрд грн неделей ранее, но сократило продажи долларовых бумаг до $130,5 млн cо $171,4 млн.

Согласно информации на сайте ведомства, количество заявок на гривневые бумаги осталось небольшим - шесть вместо трех неделю назад, из которых одну заявку на покупку 11-месячных бумаг под 10% годовых Минфин отклонил.

Как и неделю назад, больше было продано коротких бумаг - на 4,92 млрд грн на 140 дней под 7,1%, тогда как 11 месячных - на 2,15 млрд грн под 9,2% годовых.

Что касается долларовых ОВГЗ, то в этом раз Минфин размещал 10-месячные бумаги и удовлетворил все 29 заявок по прежней ставке 3,5% годовых.



