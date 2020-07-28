Минфин 28 июля привлек на аукционах ОВГЗ 7,07 млрд грн и $130,5 млн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|83
|84
|85
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение
|ДоразмещениеUA4000194567
|ДоразмещениеUA4000204069 (ном в $США
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|28.07.2020
|28.07.2020
|28.07.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.07.2020
|29.07.2020
|29.07.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|30.12.2020
|03.12.2020
|Срок оплаты процентов
|30.06.2021
|03.06.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|83.25
|37.65
|Номинальный уровень доходности. %
|7.10
|16.65
|7.53
|Срок обращения (дней)
|140
|336
|309
|Дата погашения
|16.12.2020
|30.06.2021
|03.06.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 050 000 000
|2 002 461 000
|124 911 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 050 000 000
|2 000 461 000
|124 911 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 050 000 000
|2 112 693 000
|806 186 000
|Количество поданных заявок. шт
|2
|4
|29
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|3
|29
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.10
|10.00
|3.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.10
|9.20
|3.50
|Установленная доходность. %
|7.10
|9.20
|3.50
|Средневзвешенная доходность. %
|7.10
|9.20
|3.50
|Поступление в бюджет
|4 916 124 500.00
|2 154 656 533.88
|130 510 760.13
Данные: Минфин Украины