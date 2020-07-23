Финансовые новости
- |
- 23.07.20
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в 2033г составляет около 7,75%
Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в марте 2033 года составляет около 7,75%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Книга заявок открыта, прайсинг ожидается в четверг. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации
|Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка
|Кабмин Шмыгаля обещает минималку 6500 гривень, Зеленский - за. Что скажет экономика?
|Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны
|Евро 23 июля торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии
|НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
|Биржи АТР 23 июля закрылись в основном минусе на обострении отношений между США и КНР
|Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в 2033г составляет около 7,75%
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.07.20
Это интересно
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов
|Google запустила сервис для продажи товаров через видеообзоры
|Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes