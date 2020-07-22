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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.07.20

11:07 22.07.2020 |

Финансы

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 22 июля 2020 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08803403.02337085.90344241.5226238.119426.1086411.39
на 02.09796142.97337065.23337102.6225433.419428.7987112.92
на 01.10818953.13337061.03348225.5426120.6210081.0997464.87
на 01.11809771.79337061.03337032.2225969.849867.9999840.72
на 02.12806643.18337065.18328967.0226411.809881.54104317.64
на 03.01822748.92337065.18334268.0226016.439619.48115779.81
на 03.02818667.86332376.85327068.8024643.589377.48125201.16
на 02.03812640.74325526.85322784.5627273.848779.48128276.00
на 01.04852509.54324576.85345206.2952633.089381.77120711.55
на 04.05849469.52324576.85351921.7551948.758681.77112340.40
на 01.06887746.07324576.85396155.5853082.137949.30105982.42
на 22.06874200.90324576.85410066.2030560.157511.83101485.87
на 23.06873950.31324576.85410160.4630563.817531.58101117.62
на 24.06873866.84324576.85410083.6230560.657522.69101123.02
на 25.06880495.69324576.85416904.9030664.327602.73100746.89
на 26.06880579.00324576.85417251.2130410.397640.14100700.42
на 30.06880573.39324576.85417268.6030512.287634.28100581.37
на 01.07880431.52324576.85417435.0730566.277623.17100230.15
на 02.07882132.55324576.85419432.1730507.047648.1299968.37
на 03.07884052.03324576.85420874.3730693.807773.97100133.05
на 06.07
883925.27
324576.85
421007.97
30704.70
7774.77
99860.97
на 07.07
883896.74
324576.85
420999.83
30692.40
7762.14
99865.52
на 08.07
882981.14
324576.85
420308.60
30611.69
7740.44
99743.56
на 09.07
877047.89
324576.85
417365.22
29229.60
7349.19
98527.03
на 10.07
858959.87
324576.85
402571.56
28180.37
6955.37
96675.71
на 13.07
858924.74324576.85
402422.83
28263.67
6996.54
96664.85
на 14.07
859518.42
324576.85
403152.19
28261.43
7050.49
96477.47
на 15.07859801.76
324576.85
403478.18
28424.30
7079.26
96243.17
на 16.07
859836.25
324576.85
404238.72
28456.86
7097.76
95466.05
на 17.07
868367.62
324576.85
412299.34
29055.30
7340.07
95096.07
на 20.07
868732.45
324576.85
413176.61
29082.66
7372.79
94523.54
на 21.07
869733.99
324576.85
414712.20
29212.45
7415.38
93817.12
на 22.07
869994.08
324576.85
415297.95
29232.29
7430.24
93456.75

Данные: НБУ

Официальный курс НБУ на 22 июля - 27,6647 грн.
 

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