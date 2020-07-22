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Информация об агентстве
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 11,5 миллиардов
По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 21 июля Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 11,501 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один - в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года.
"От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд грн, а от двухлетних - 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, в то время как 2-летних - 10,25%", - говорится в сообщении.
В то же время от размещения номинированных в инозмний валюте ОВГЗ привлекли 171 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,39%.
|
Номер розміщення
|
80
|
81
|
82
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000200174
|
Дорозміщення
UA4000204861
(Ном. в ін.вал. дол.США)
|
Дорозміщення
UA4000209886
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
21.07.2020
|
21.07.2020
|
21.07.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
22.07.2020
|
22.07.2020
|
22.07.2020
|
Дати сплати відсотків
|
20.01.2021
|
13.08.2020
11.02.2021
|
26.08.2020
24.02.2021
25.08.2021
23.02.2022
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
78,50
|
26,25
|
52,85
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
15,70%
|
5,25%
|
10,57%
|
Термін обігу (дн.)
|
182
|
204
|
581
|
Дата погашення
|
20.01.2021
|
11.02.2021
|
23.02.2022
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
4 500 000 000
|
167 014 000
|
2 003 300 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
4 500 000 000
|
165 878 000
|
2 003 300 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
11 948 335 000
|
378 347 000
|
4 027 560 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
1
|
23
|
2
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
1
|
20
|
2
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
3,85%
|
10,25%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
3,20%
|
10,25%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
3,39%
|
10,25%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
7,74%
|
3,39%
|
10,25%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
4 672 440 000,00
|
171 416 978,02
|
2 097 615 364,00
|
|
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