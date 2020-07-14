Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

Спрос на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины, обвалившийся на минувшей неделе до 0,29 млрд, в этот вторник составил всего 10 млн грн.

В условиях такого низкого предложения Минфин смог понизить ставки по 3-мес. бумагам с 7,24% до 7%, по 12-мес. – с 9,5% до 9,2% и по 32-мес. – с 10,47% до 10%.

В целом ему удалось привлечь в бюджет 10,6 млн грн. В то же время на аукционе по продаже 11-мес. долларовых бумаг удалось получить $306,3 млн, что было прогнозируемо, так как на 9 июля пришлось погашение годичных долларовых ОВГЗ на $672 млн.

Ставка размещения на этом аукционе осталась на уровне 3,5%. Минфин отклонил лишь 3 из 46 мелких заявок на $1,4 млн по ставкам до 4,5%.





Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 липня 2020 року