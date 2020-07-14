Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

В условиях такого низкого предложения Минфин смог понизить ставки по 3-мес. бумагам с 7,24% до 7%, по 12-мес. – с 9,5% до 9,2% и по 32-мес. – с 10,47% до 10%.
В целом ему удалось привлечь в бюджет 10,6 млн грн. В то же время на аукционе по продаже 11-мес. долларовых бумаг удалось получить $306,3 млн, что было прогнозируемо, так как на 9 июля пришлось погашение годичных долларовых ОВГЗ на $672 млн.
Ставка размещения на этом аукционе осталась на уровне 3,5%. Минфин отклонил лишь 3 из 46 мелких заявок на $1,4 млн по ставкам до 4,5%.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 липня 2020 року
|
Номер розміщення
|
76
|
77
|
78
|
79
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000202469
|
Дорозміщення
UA4000194567
|
Дорозміщення
UA4000207682
|
Дорозміщення
UA4000204069
(Ном. в ін.вал. дол.США)
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
500 000
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
14.07.2020
|
14.07.2020
|
14.07.2020
|
14.07.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
15.07.2020
|
15.07.2020
|
15.07.2020
|
15.07.2020
|
Дати сплати відсотків
|
30.09.2020
|
30.12.2020
30.06.2021
|
19.08.2020
17.02.2021
18.08.2021
16.02.2022
17.08.2022
15.02.2023
|
03.12.2020
03.06.2021
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
86,25
|
83,25
|
49,20
|
37,65
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
17,25%
|
16,65%
|
9,84%
|
7,53%
|
Термін обігу (дн.)
|
77
|
350
|
945
|
323
|
Дата погашення
|
30.09.2020
|
30.06.2021
|
15.02.2023
|
03.06.2021
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
2 964 000
|
2 966 000
|
4 450 000
|
294 920 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
2 964 000
|
2 594 000
|
4 450 000
|
293 545 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
8 216 760 000
|
112 232 000
|
1 281 611 000
|
681 275 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
3
|
2
|
4
|
46
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
3
|
1
|
4
|
43
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,50%
|
10,00%
|
4,50%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,20%
|
10,00%
|
3,40%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,20%
|
10,00%
|
3,50%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
7,00%
|
9,20%
|
10,00%
|
3,50%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
3 173 110,20
|
2 784 295,84
|
4 610 066,50
|
306 297 120,64