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Министр экономики Петрашко ожидает изменения монетарной политики при новом главе Нацбанка
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко ожидает изменения монетарной политики Национального банка Украины при новом главе НБУ.
Об этом Петрашко сказал во время онлайн-конференции с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба министерства.
"Новая прогрессивная монетарная политика от Нацбанка в комплексе с правительственными стимуляционными решениями окажет положительное влияние на развитие экономики. Все предпосылки для так называемого jump start экономики у нас есть", - цитирует министра его пресс-служба.
По его словам, стимуляционными инструментами для стабилизации и роста экономики Украины выступают правительственная программа по частичной безработице, проект "Большая стройка", кредитные программы и инициативы по поддержке внутреннего производства.
Также Петрашко обратил внимание на усиление инвестиционной политики в стране.
"Мы интересны миру и видим инвестиционные возможности, например, в автомобилестроении, IT (создание кластеров инноваций), фармацевтике, промышленных логистических цепочках и других сферах", - цитирует министра его пресс-служба.
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