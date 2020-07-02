Финансовые новости
- |
- 02.07.20
- |
- 22:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депутаты «Слуги народа», каких вам еще реформ не хватает
Глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Что происходит?
1. Хотите печатать деньги?
Продуктивную эмиссию хотите? Сколько? 200-300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну - деньги в экономику попадают не только через кэш - у денег есть много каналов.
Один из них - кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.
2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения?
Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так "служат народу"?
3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) "экспортеры" - во многом, просто часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?
4. Хотите ухода "ненавистного" иностранного капитала из страны, и как результат снижения золото-валютных резервов?
5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть - так чтобы кредитовать близкие банки под ноль?
А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?
6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов?
Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?
7. Роста кредитования хочется?
А что, если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом.
Как говорил один уважаемый человек: в балансах госбанков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств.
До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы госбанки выдали украинских олигархам $10 млрд кредитов - 100% не возврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же $10 млрд.
8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на страну, как на изгоя во время мирового кризиса?
А теперь пару слов о НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets).
3. Инфляция 1,7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране.
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире.
5. Международные резервы НБУ = $28,5 млрд и растут несмотря на кризис.
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в два раза больше, чем в 2015 году.
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты.
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков.
10. Банковская система прибыльная три года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный ПриватБанк несколько дней назад перечислил 24,5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11,5 млрд грн дивидендов).
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей.
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на $5 млрд, по которому Минфин недавно получил $2,1 млрд для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Додавили Банки… додавим и экономику! Сделаем это вместе!
|Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ
|Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин
|«Не вписался в «экономику по Зеленскому». Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Презумпция Венедиктовой. Почему Печерский суд захотел 8 июля еще одну акцию в защиту Порошенко
|Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
|Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском
|Между Бойко и Порошенко. Как Зеленский будет спасать свой рейтинг
|Как Коломойский заходит в Нацбанк с тыла
|Путин готовится к войне: Почему стоит готовиться к новому нападению России
Это интересно
|США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности
|Samsung разрабатывает гибкие аккумуляторы для смартфонов нового типа
|Названы самые бессмысленные для города вседорожники
|Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве
|Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне
|Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
|Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения