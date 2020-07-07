Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

Спрос на первичных аукционах по размещению
облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в этот вторник составил
всего 0,29 млрд грн (здесь и далее – по номиналу) по сравнению с 2,5
млрд грн неделей и 8,08 млрд – двумя неделями ранее.
Если неделю назад объем продаж составил всего 1,27 млрд грн и это был
худший показатель с конца мая, то в этом раз Минфин, согласно
информации на его сайте привлек всего 312,9 млн грн, и основную сумму
принес аукцион 3-мес. бумаг – 291,5 млн грн.
По самым коротким ОВГЗ ставка осталась на уровне 7,24% годовых, а
более длинным облигациям немногочисленные покупатели сами согласились
немного понизить ставку: по годичным инструментам – до 9,5%, по 20-ти
мес. – до 10,2%.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
| 73
| 74
| 75
| Код выпуска облигаций
| ДорозмещениеUA4000202469
| ДорозмещениеUA4000194567
| ДорозмещениеUA4000209886
| Номинальная стоимость
|
|
|
| Количество выставленных облигаций, шт,
| 500 000
| –
| –
| Дата проведения
| 07.07.2020
| 07.07.2020
| 07.07.2020
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 08.07.2020
| 08.07.2020
| 08.07.2020
| Срок оплаты процентов
| 30.09.2020
| 30.12.2020
| 26.08.2020
| Срок оплаты процентов
|
| 30.06.2021
| 24.02.2021
| Срок оплаты процентов
|
|
| 25.08.2021
| Срок оплаты процентов
|
|
| 23.02.2022
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 86.25
| 83.25
| 52.85
| Номинальный уровень доходности. %
| 17.25
| 16.65
| 10.57
|Срок обращения (дней)
| 84
| 357
| 595
| Дата погашения
| 272 802 000
| 4 788 000
| 15 570 000
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 272 802 000
| 4 788 000
| 15 570 000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 8 213 796 000
| 109 638 000
| 2 024 260 000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 3
| 1
| 3
| Количество поданных заявок. шт
| 3
| 1
| 3
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 7.24
| 9.50
| 10.20
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 7.10
| 9.50
| 10.20
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 7.24
| 9.50
| 10.20
| Установленная доходность. %
| 7.24
| 9.50
| 10.20
| Средневзвешенная доходность. %
| 291 510 757.80
| 5 116 552.56
| 16 252 121.70
|Поступление в бюджет
| 272 802 000
| 4 788 000
| 15 570 000
Данные: Минфин Украины