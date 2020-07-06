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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.07.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 6 июля 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 05.06
|883596.69
|324576.85
|392537.23
|53301.91
|7865.25
|105315.45
|на 09.06
|883213.84
|324576.85
|392323.67
|53291.42
|7855.77
|105166.12
|на 10.06
|883379.30
|324576.85
|392639.45
|53233.90
|7853.05
|105076.05
|на 11.06
|882975.24
|324576.85
|396521.40
|51286.75
|7571.99
|103018.25
|на 12.06
|893419.06
|324576.85
|406767.03
|51575.45
|7620.93
|102878.80
|на 15.06
|894027.36
|324576.85
|407804.05
|51794.46
|7687.53
|102164.47
|на 16.06
|894532.51
|324576.85
|408397.34
|51994.98
|7723.84
|101839.49
|на 17.06
|894098.51
|324576.85
|408476.00
|51826.60
|7706.17
|101512.88
|на 18.06
|896061.37
|324576.85
|410281.64
|52116.63
|7648.10
|101438.15
|на 19.06
|874396.41
|324576.85
|410140.29
|30582.20
|7515.68
|101581.39
|на 22.06
|874200.90
|324576.85
|410066.20
|30560.15
|7511.83
|101485.87
|на 23.06
|873950.31
|324576.85
|410160.46
|30563.81
|7531.58
|101117.62
|на 24.06
|873866.84
|324576.85
|410083.62
|30560.65
|7522.69
|101123.02
|на 25.06
|880495.69
|324576.85
|416904.90
|30664.32
|7602.73
|100746.89
|на 26.06
|880579.00
|324576.85
|417251.21
|30410.39
|7640.14
|100700.42
|на 30.06
|880573.39
|324576.85
|417268.60
|30512.28
|7634.28
|100581.37
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 02.07
|882132.55
|324576.85
|419432.17
|30507.04
|7648.12
|99968.37
|на 03.07
|884052.03
|324576.85
|420874.37
|30693.80
|7773.97
|100133.05
|на 06.07
|883925.27
|324576.85
|421007.97
|30704.70
|7774.77
|99860.97
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 6 июля - 27,1716 грн.
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