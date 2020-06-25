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У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания
Выдающий себя за создателя биткоина Крейг Райт предстанет перед судом присяжных в рамках процесса, инициированного Айрой Клейманом. Об этом говорится в судебном постановлении.
Передать дело на суд присяжных решили после отклонения ходатайства истца о наказании Райта за дачу ложных показаний и предоставление сфальсифицированных документов в ходе всего процесса.
Райт в ответ подал заявление, согласно которому у него диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречия в показаниях. Подтвердить это в суде предположительно готов поставивший диагноз врач.
Судья Бет Блум подчеркнула, что показания Райта должны расцениваться с учетом этих обстоятельств.
Напомним, в рамках дела Клеймана против Райта о предполагаемом хищении 1 млн BTC австралийского предпринимателя несколько раз уличали в предоставлении поддельных документов.
В прошлом году он представил суду фейковую переписку с Дейвом Клейманом, которая якобы имела место в 2012 году. В мае текущего года истец Айра Клейман предоставил суду новые доказательства ложных показаний Райта.
Самопровозглашенного создателя биткоина также обвинили в плагиате при написании докторской диссертации.
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