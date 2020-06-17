Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|57
|58
|59
|60
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202469
|Доразмещение UA4000209225
|Первичное размещение
|Доразмещение UA4000207682)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|500 000
|-
|-
|Дата размещения
|16.06.2020
|16.06.2020
|16.06.2020
|16.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.06.2020
|17.06.2020
|17.06.2020
|17.06.2020
|Дата оплаты процентов
|30.09.2020
|-
|26.08.2020
|19.08.2020
|Дата оплаты процентов
|-
|-
|24.02.2021
|17.02.2021
|Дата оплаты процентов
|-
|25.08.2021
|18.08.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|16.02.2022
|Дата оплаты процентов
|17.08.2022
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|-
|52.85
|49.20
|Номинальный уровень доходности. %
|17.25
|11.28
|10.57
|9.84
|Срок обращения (дней)
|105
|161
|616
|973
|Дата погашения
|30.09.2020
|25.11.2020
|23.02.2022
|15.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 595 160 000
|1 946 560 000
|806 365 000
|213 430 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|500 000 000
|706 365 000
|213 430 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 940 994 000
|9 414 822 000
|706 365 000
|1 148 563 000
|Количество поданных заявок. шт
|21
|16
|8
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|8
|7
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|9.00
|10.80
|10.80
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.50
|7.99
|10.50
|10.70
|Установленная доходность. %
|7.50
|8.00
|10.70
|10.80
|Средневзвешенная доходность. %
|7.50
|8.00
|10.57
|10.76
|Поступление в бюджет
|531 710 000.00
|482 961 000.00
|729 128 519.90
|215 792 344.50
Данные: Минфин Украины