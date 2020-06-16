Исследование: разработчики покидают EOS, Bitcoin Cash и Tron

За последний год существенно снизилась активность разработчиков сразу нескольких блокчейн-проектов. Анти-лидерами по числу покинувших проекты разработчиков оказались EOS (85%), Bitcoin Cash (63%) и Tron (51%), говорится в исследовании Outlier Ventures.

По мнению исследователей, снижение активности разработчиков EOS может объясняться падением интереса к проекту с момента запуска его основной сети. Вместе с исходом разработчиков на 94% упало число обновлений кодовой базы проекта на GitHub.

Основным фактором для Tron, код которого обновляется на 96% реже, чем год назад, называется негативная рыночная динамика.

Новые игроки в сфере децентрализованных приложений (Dapps) продемонстрировали рост. Проект Polkadot поддерживают на 44% больше разработчиков, на 15% выросло их число в экосистеме Cosmos.

Исследователи также обращают внимание на проекты Theta и Cardano - исходные коды этих двух проектов стал обновляться чаще на 930% и 580% соответственно.

Компания Block.One привлекла более $4 млрд на запуск сети EOS. С середины 2018 года, когда было завершено продлившееся год ICO проекта, разработчики запустили 326 функционирующих децентрализованных приложений, что составляет всего 9% от общего числа Dapps в блокчейн-индустрии. Лидером по этому показателю остается Ethereum, на который приходится 80% Dapps.



