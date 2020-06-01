Минфин в июне удлинит предложение ОВГЗ в гривне до 1,5 года и раз предложит ОВГЗ в евро

Согласно обнародованному ведомством на сайте план-графику, на 9 июня также намечен аукцион по размещению годичных ОВГЗ в евро.

В то же время Минфин традиционно указывает, что окончательный перечень размещаемых ОВГЗ может корректироваться при объявлении аукционов после консультаций с первичными дилерами.

Как сообщалось, Минфин возобновил первичные аукционы в конце апреля после почти двухмесячной паузы и первоначально предлагал на них самые короткие 3-х и 6-месячные бумаги, однако к концу мая он удлинил предложения до годичных облигаций.

На последних аукционах 26 мая ведомству благодаря ограничению предложения самых коротких бумаг по 500 млн грн удалось понизить ставку отсечения 3-мес. с 10,5% до 10,25%, 6-мес. – с 11% до 10,95% годовых, тогда как по годичным она осталась на уровне 10,97%.

Аукцион по размещению ОВГЗ в евро последний раз прошел в конце марта: Минфин привлек по двум заявкам EUR75,7 млн под 2,22% на 14 месяцев.