Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited

По информации Нацкомиссии, компания имеет признаки сомнительной и первые упоминания о ней в сети датированы концом марта 2020 года.



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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проектов) предупреждает украинцев о вероятности высоких рисков потери инвестиций в проект Exlimited, который имеет признаки сомнительного.

Согласно сообщению пресс-службы Нацкомиссии, данный скам-проект, исходя из публичной информации, специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений.

В частности, Exlimited предлагает украинцам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0,4% до 1,5% ежедневно), при котором клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере.

В сообщении отмечается, что проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли.

В пресс-службе добавили, что адрес офиса и контактные телефоны компании на сайте проекта отсутствуют, что свидетельствует о том, что такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с двадцатилетним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.

Кроме того, первые упоминания в сети о данной компании датированы концом марта 2020 года.

Также отмечается, что на сайте Exlimited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, что, в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве.

Помимо прочего, в Нацкомиссии отметили, что эмитент в лице Exlimited должен обратиться к регулятору для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня этого не было сделано.

"Необходимо отметить, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и имеющие соответствующие лицензии. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по разным оценкам, проведенным в 2019 году, всего в Украине от мошенничества форекс-брокеров потери инвесторов оцениваются от 50 млн до 200 млн долларов.