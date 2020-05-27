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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры отмечают незначительное ухудшение качества кредитного портфеля из-за карантина

11:43 27.05.2020 |

Финансы

 

Качество кредитного портфеля банков немного ухудшилось в связи с введением карантинных ограничений из-за коронавируса, при этом доля неработающих кредитов (NPL) заемщиков физлиц росла более стремительно, чем NPL клиентов-представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщили банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Качество кредитного портфеля существенно лучше наших ожиданий на момент введения карантина. Доля NPL выросла в первые два месяца, как и у всех банков, однако прирост проблемных кредитов является умеренным и полностью покрывается прибыльной операционной деятельностью Аккордбанка", – отметил директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

По его словам, рабочий корпоративный кредитный портфель на начало кризиса, обслуживается на сегодня практически на 100%.

"Основной прирост "проблемки" ожидаемо пришелся на кредиты физических лиц, при этом фактический risk-cost в относительном измерении (в %) находится в диапазонах, определенных соответствующими программами кредитования физлиц", – добавил эксперт.

Войткив отметил, что абсолютное большинство заемщиков Аккордбанка занимают конструктивную позицию относительно возврата кредитов, понимая, что негативная кредитная история закрывает возможности получения новых кредитов в будущем.

По мнению эксперта, после окончания карантина уровень просроченных кредитов, как минимум, не будет увеличиваться, при этом он ожидает, что улучшение качества кредитных портфелей банков будет постепенным.

"У многих заемщиков, у которых были реальные проблемы с обслуживанием кредитов, за время карантина произошло "проедание" средств", – пояснил он.

"Применение карантина негативно сказалось на рынке кредитования, став серьезным вызовом для всех сегментов экономики, особенно для наиболее уязвимых категорий, которые формируют ядро нашей клиентской аудитории – розничных клиентов, микро, малого и среднего бизнеса", – отметил директор по развитию бизнеса банка "Кредит Днепр" Денис Михов.

Он уточнил, что динамика и качество кредитных портфелей ухудшились вследствие снижения уровня доходов и платежеспособности заемщиков, а объемы выдачи новых кредитов упали по сравнению с "докарантинным" периодом, в связи с тем, что банки при выдаче кредитов учитывают текущее состояние платежеспособности клиентов, а повышенные риски невозвратов влияют на более жесткий отбор заемщиков.

Эксперт добавил, что с другой стороны, население и бизнес забрали из банков часть средств на повседневные расходы, что привело к сужению ресурсной базы для кредитования, в связи с чем в текущих условиях банки были вынуждены пересмотреть свои кредитные стратегии в более консервативную сторону, с акцентом на сохранении приемлемого уровня качества портфелей и достаточного запаса прочности для восстановления после нормализации ситуации в экономике.

"Сейчас ключевым фактором своевременного выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и сохранения трудоспособной бизнес-модели становится не динамика кредитного портфеля, а его качество", – подчеркнул Михов.

Он добавил, что банк "Кредит Днепр" активно взаимодействует с добросовестными заемщиками и идет навстречу тем, кто наиболее пострадал от влияния ограничительных мер.

"В приоритетном для банка сегменте агрокредитования более 90% кредитов обслуживаются в обычном режиме. Около 8% заемщиков в еще феврале-марте обратились в банк по вопросам реструктуризации агрокредитов, и банк уже отработал 100% обращений", – отметил эксперт.

Заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса Укрсиббанка Константин Лежнин считает, что пока рано говорить о заметном ухудшении качества кредитного портфеля, при этом он отметил, что большинство клиентов не почувствовали влияния изменений, что в том числе заметно по дисциплине обслуживания долга.

"Особенность текущей ситуации – приостановление расчетов, наращивание платежной задолженности между компаниями и потеря доходов частных лиц. И эта ситуация хоть и является долговременной, однако временная. К нам обращаются клиенты, которым требуется помощь – адаптация графиков погашения кредитов в период карантина. Мы помогаем тем, кто реально пострадал. При этом есть направления и компании, которые стабильно работают в этот период", – отметил эксперт.

По его оценкам доля неработающих кредитов МСБ за период карантина выросла незначительно, и больше пострадали физические лица, объем NPL которых все равно остается небольшим.

"Мы ожидаем возобновление деловой активности, однако период возврата к уровню "до карантина" может занять до полугода, учитывая этапность выхода из карантина, осторожность потребителей и сокращение доходов населения", – отметил Лежнин.

Эксперт полагает, что потребители еще несколько месяцев будут более осторожными в расходах и будут уделять больше внимания условиям сервиса в части личной защиты, гигиены и дезинфекции помещений.

Мнение Лежнина относительно того, что пока рано говорить об увеличении доли NPL разделяет исполнительный директор направления управления рисками Кредобанка Орест Кореновский. Он уточнил, что этот эффект будет виден ближе к августу-сентябрю текущего года.

"Очевидно, наиболее чувствительным портфелем в текущей ситуации является портфель наличных кредитов. Собственно этот сегмент больше пользуется "кредитными каникулами". Ожидается, в большинстве, восстановление платежеспособности заемщиков через несколько месяцев после выхода из карантина", – отметил эксперт.

По оценкам директора корпоративного бизнеса Райффайзен банка Аваль Руслана Спивака, процент пострадавших от коронавируса индустрий в портфелях банков составляет около 30%, что сказывается на финансовом состоянии рынка, поскольку банкам приходится формировать дополнительные резервы.

"Пока это первая легкая волна, так что в основном это короткие реструктуризации на один-три месяца", – отметил эксперт.

Спивак добавил, что в кредитных портфелях физических лиц ситуация по рынку хуже.

"Все-таки рекордная за 15 лет безработица и два месяца "шатдауна" сказываются. Очень. Будет более показательна та часть бизнеса, которая не найдёт своего потребителя в новой реальности и окончательно начнет ощущать на себе кризис", – добавил эксперт.

Спивак подчеркнул, что это же касается и пика безработицы, который, по его оценкам, придется на четвертый квартал этого года.

По словам исполнительного директора направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгения Заиграева, банк наблюдает признаки того, что клиентам стало труднее обслуживать текущие обязательства, но изменение качества кредитных портфелей не является существенным.

Говоря о тенденциях в разрезе различных сегментов бизнеса, он отметил, что в любом сегменте есть клиенты, на которых карантин повлиял прямо и привел к почти 100% сокращению их поступлений.

"Это бизнес, например, связанный с туризмом, пассажирскими перевозками, гостиницы, рестораны и кафе, розничный непродуктовый ритейл и тому подобное", – пояснил Заиграев.

Вместе с тем он отметил, что в целом качество кредитов в корпоративном сегменте изменилось несущественно, а эффекты кризиса для него почти не проявились, поскольку такие клиенты имеют запас устойчивости.

Заиграев добавил, что наиболее уязвимым среди корпоративных клиентов оказался сегмент МСБ.

"Но и здесь уровень ухудшения качества обслуживания кредитов немного превышает уровень сезонных колебаний и статистической ошибки", – отметил эксперт.

По его словам, карантин незначительно повлиял на розничный сегмент автокредитов, поскольку люди не готовы избавляться от собственных авто, а также на сегмент ипотечного кредитования, так как такие займы предоставляются с определенным запасом платежеспособности клиента, который позволяет проходить временные трудности.

"Чуть уязвимее других, оказался сегмент наличного беззалогового кредитования, но и здесь не наблюдается массового прекращения выполнения клиентами своих обязательств", – отметил эксперт.

Заиграев полагает, что после окончания карантина качество кредитов будет еще по инерции ухудшаться в течение двух-трех месяцев, но к концу 2020 года должно восстановиться почти до "докарантинного" уровня. Он уточнил, что такие ожидания базируются на позитивном прогнозе по решению проблемы с коронавирусом уже в этом году.

Как сообщили в пресс-службе Ощадбанка, доля NPL в кредитном портфеле финучреждения осталась на "докарантинном" уровне, поскольку по каждому кредиту осуществляется индивидуальная работа по погашению или реструктуризации.

"Сейчас мы наблюдаем ослабление карантина и восстановление бизнеса, который не работал в период действия ограничений. После окончания карантина ситуация стабилизируется, и клиенты вернутся к обычным графикам погашения кредитов", – ожидают в Ощадбанке.

По словам департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольги Коломиец, портфель кредитов физических лиц банка после введения карантина практически не изменился ввиду его незначительного объема, а также в связи с тем, что у банка сдержанный риск-аппетит к кредитованию населения.

"В нашем кредитном портфеле заемщики – это владельцы зарплатных карт, пенсионеры и премиум-клиенты, то есть заемщики с низким уровнем дефолта", – пояснила она.

Эксперт добавила, что, учитывая временное прекращение предоставления потребительских кредитов, сдержанная динамика роста просроченного долга сохранилась – доля кредитов, которые прекратили обслуживать клиенты за период карантина, составила менее 1% портфеля.

"После окончания карантина ситуация должна улучшиться за счет возобновления получения доходов заемщиками в полном объеме, а также учитывая увеличение кредитного портфеля в связи с предоставлением новых потребительских кредитов", – отметила она.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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