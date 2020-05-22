Украинцы не готовы к низким депозитным ставкам

Низкая инфляция, снижение учетной ставки НБУ и отсутствие агрессивного кредитования тянут вниз депозитные ставки, к чему украинцы еще морально не готовы

Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола «Карантинные инвестиции: каким будет рынок депозитов до конца 2020 года?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».





«Клиентов интересуют двузначные цифры с точки зрения пассивного дохода. В 10% по депозиту верю, а в то, что депозиты по 8% при наличии налогов будут пользоваться спросом, верится с трудом. Но учитывая, что финансовая грамотность населения не очень высока, чтобы искать другой инструментарий, то если в этом направлении будет двигаться рынок, конечно же, другого выхода не будет», - считает директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович.

Иностранные банки уже давно предлагают низкие ставки, «обвалить» ставки могут госбанки.

«Клиенты уже понимают, что больше ставки в 11-12% они вряд ли где-то получат. Важно, кто первый снизит до 7-8%. Я считаю, что это должны быть госбанки, поскольку они - индикатор, и у них есть поддержка государства», - говорит заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк.

Но резкое снижение ставок может обернуться оттоками депозитов.

«Если будет резкое снижение до 5-7%, то есть опасение, что клиенты не будут готовы к такой доходности. Но если рынок все же пойдет к такой ставке, то население должно понимать, что все банки сразу снизят свои ставки. Либо же кто-то будет держать ставку, и тогда будет диапазон от 5% до 12%. Но клиенты не уйдут, если они будут видеть, что это рыночная ставка», - отмечает Олег Поляк.

Вкладчики предвидят это, поэтому отдают предпочтение вкладам с возможностью пополнения.

«Мы активно предлагаем депозиты с правом досрочного расторжения, когда клиент заходит на год под хорошую ставку, но знает, что в договоре есть право на досрочное расторжение. Клиенты понимают, что рынок идет вниз и популярны вклады с правом пополнения. Клиент может разместить депозит на год и какой-то период пополнять депозит, понимая, что ставку он уже зафиксировал», - пояснил Олег Поляк.

Заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов считает, что длительный период низких депозитных ставок приведет к смене модели, как клиенты выбирают банк.

«При снижении ставок по депозитам большую роль станут играть факторы, по которым клиент выбирает себе банк: удобство интернет-банкинга, сервис в отделениях, карточные продукты и т.д.», - подчеркивает он.