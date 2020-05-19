Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и $369 млн по сниженным ставкам

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку отсечения по трехмесячным гривневым бумагам с 11,3% до 10,5% и по шестимесячным - с 11,3% до 11% годовых, а по семимесячным долларовым - с 3,5% до 3,4% годовых.
Помимо того, Минфин после длительного перерыва предложил чуть более длинные девяти- и 12-месячные гривневые ОВГЗ, по которым благодаря значительному спросу также установил ставки отсечения на уровне 11% и 10,97% годовых соответственно.
Согласно сообщению ведомства, в целом спрос на четырех аукционах по продаже гривневых бумаг составил 18,3 млрд грн по сравнению с 20,2 млрд грн неделей ранее, однако из-за снижения ставок объем продаж упал до 11,4 млрд грн с 19,4 млрд грн в предыдущий вторник.
Больше всего заявок - 11 из 21 на общую сумму 3,21 млрд грн - Минфин отклонил на покупку самих коротких трехмесячных бумаг. На остальных аукционах продавец отказался от заявок на сумму 0,9-1 млрд грн на каждом, ставки в которых превышали 11% годовых.
В результате ему удалось продать больше всего девятимесячных бумаг и 12 месячных бумаг - соответственно почти на 6 млрд грн и 3,4 млрд грн, тогда как более "коротких" было продано, примерно, по 1 млрд грн. Благодаря готовности отдельных покупателей приобретать шестимесячные ОВГЗ с доходностью 10,49%, средневзвешенная ставка по ним оказалась еще ниже ставки отсечения - 10,78%.
Что касается долларовых бумаг, то если на предыдущем аукционе в конце апреля Минфин привлек $164,3 млн на шесть и восемь месяцев соответственно под 3,3% и 3,5% годовых, то на этом $368,8 млн на семь месяцев под 3,4%. Продавец отказался удовлетворить четыре небольшие заявки из 37 на общую сумму $3,2 млн по ставкам до 4%.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|38
|39
|40
|41
|42
| Код выпуска облигаций
| Доразмещение UA4000198873
| Доразмещение UA4000209225
| Первичное размещение UA4000209373
| Первичное размещение UA4000209381
| Первичное размещение UA4000209399 (ном.в $США)
| Номинальная стоимость
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Количество выставленных облигаций, шт,
| 1 000 000
| 1 000 000
| −
| −
| −
| Дата проведения
| 19.05.2020
| 19.05.2020
| 19.05.2020
| 19.05.2020
| 19.05.2020
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 20.05.2020
| 20.05.2020
| 20.05.2020
| 20.05.2020
| 20.05.2020
| Срок оплаты процентов
| 19.08.2020
| −
| −
| −
| −
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 72.50
| −
| −
| −
| −
| Номинальный уровень доходности. %
| 14.50
| 11.28
| 11.00
| 10.97
| 3.39
|Срок обращения (дней)
| 91
| 189
| 280
| 364
| 204
| Дата погашения
| 19.08.2020
| 25.11.2020
| 24.02.2021
| 19.05.2021
| 10.12.2020
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 4 211 109 000
| 1 985 650 000
| 7 380 484 000
| 4 738 132 000
| 378 961 000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 1 000 000 000
| 1 000 000 000
| 6 480 484 000
| 3 809 560 000
| 375 767 000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 6 430 730 000
| 7 705 836 000
| 6 480 484 000
| 3 809 560 000
| 375 767 000
| Количество поданных заявок. шт
| 21
| 15
| 9
| 10
| 37
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 11
| 11
| 8
| 6
| 33
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 11.30
| 11.25
| 11.24
| 11.50
| 4.00
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 10.49
| 10.49
| 10.95
| 10.97
| 3.30
| Установленная доходность. %
| 10.50
| 11.00
| 11.00
| 10.97
| 3.40
| Средневзвешенная доходность. %
| 10.50
| 10.78
| 11.00
| 10.97
| 3.39
|Поступление в бюджет
| 1 045 413 900.00
| 947 145 605.80
| 5 976 175 056.34
| 3 433 899 288.40
| 368 808 519.66
Данные: Минфин Украины