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НБУ упростил снятие наличных с карт в кассах магазинов и ресторанов
12:25 18.05.2020 |
С 1 августа снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов и ресторанов станет проще, сообщает Национальный банк (НБУ).
Регулятор отмечает, что усовершенствовал порядок этих операций и их учета. Выдавать наличные с карт смогут только те магазины и заведения, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).
В частности, НБУ предусмотрел возможность применения предприятиями электронных расчетных документов и фискальных отчетных чеков наряду с бумажными. Эта норма принята в соответствии с законом об РРО.
Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на осуществление таких операций. Эта норма заработает с 1 июля 2020 года.
Все перечисленные изменения содержатся в постановлении правления НБУ от 7 мая 2020 №59 "Об утверждении изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Документ вступает в силу с 25 мая, через 10 дней после его официального опубликования.
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