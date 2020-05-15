Финансовый холдинг JPMorgan начал обслуживать криптовалютные биржи

Coinbase и Gemini стали первыми клиентами ведущего инвестиционного банка JPMorgan из числа биткоин-бирж, сообщает Wall Street Journal со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, счета Coinbase и Gemini были одобрены в апреле, и JPMorgan уже осуществляет процессинг их транзакций.

Речь, впрочем, не идет о прямой работе с биткоином: предоставляемые услуги заключаются в управлении денежными операциями и процессингом транзакций американских клиентов бирж.

Банковские переводы и операции по вводу и выводу средств осуществляются через Автоматизированную клиринговую палату, обеспечивающую обработку безналичных платежей в течение одного дня.

Как отмечает издание, чтобы получить одобрение JPMorgan, Coinbase и Gemini пришлось пройти длительный процесс согласования. Преимуществом обеих бирж стало то, что обе они являются регулируемыми организациями и имеют лицензии на обработку денежных переводов в различных штатах.

Кроме того, Coinbase зарегистрирована в качестве поставщика услуг в сфере денежных переводов в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen).

Ранее JPMorgan представил собственный стейблкоин JPM Coin для использования в международных корпоративных платежах, передаче ценных бумаг и для замены долларов, находящихся в хранилище банка.

Кроме того, холдинг разработал на базе блокчейна Quorum платежную платформу Interbank Information Network (IIN). Поначалу разработчики сфокусировались на применениях IIN в области правового соответствия при трансграничных переводах, однако впоследствии объявили о намерении задействовать потенциал технологии непосредственно в процедуре расчетов.

Глава JPMorgan Джейми Даймон ранее жестко критиковал биткоин, называя его «мошенничеством», а покупателей криптовалюты - «глупцами». Спустя некоторое время он признал, что был неправ в своей критике.

Летом 2019 года Джейми Даймон заявил, что поставщики криптовалютных решений предлагают услуги схожие с банковскими, включая денежные переводы и платежи в реальном времени. В то же время он, хотя и отказался признать, что криптовалюты несут банкам «экзистенциальную угрозу», согласился с тем, что конкуренция с банковской индустрией будет расти.







