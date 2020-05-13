Минфин привлек почти 20 млрд грн на аукционах ОВГЗ 12 мая

Как сообщается на сайте ведомства, 3-месячных бумаг было продано вдвое больше, чем 6-месячных.
Согласно опубликованным данным, Минфин удовлетворил почти весь спрос. В частности, по 3-месячным была отклонена лишь одна из 21 заявки на 25 млн грн под 11,5% годовых, а по 6-месячным – три заявки из 14 на 124 млн грн по ставкам до 11,5% годовых.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 травня 2020 року
|
Номер розміщення
|
36
|
37
|
Код облігації
|
Первинне розміщення
UA4000209217
|
Первинне розміщення
UA4000209225
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
−
|
−
|
Дата розміщення
|
12.05.2020
|
12.05.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
13.05.2020
|
13.05.2020
|
Дати сплати відсотків
|
−
|
−
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
-
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
11,26%
|
11,28%
|
Термін обігу (дн.)
|
77
|
196
|
Дата погашення
|
29.07.2020
|
25.11.2020
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
13 402 870 000
|
6 829 895 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
13 377 870 000
|
6 705 836 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
13 377 870 000
|
6 705 836 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
21
|
14
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
20
|
11
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
11,50%
|
11,50%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
11,00%
|
11,28%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
11,30%
|
11,28%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
11,26%
|
11,28%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
13 067 533 010,40
|
6 322 865 706,04
В целом за три недели первичных аукционов, возобновленных после длительного перерыва, Минфину удалось привлечь уже 30,8 млрд грн и $164 млн.
Ведомство ранее анонсировало, что намерено в течение мая и июня выставлять на аукционах только два выпуска ОВГЗ с погашением через три и шесть месяцев.
Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и начало проведения с конца апреля тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ. На первых трех таких тендерах 30 апреля и 8 мая Нацбанк предоставил 9,8 млрд грн.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением почти до 15% по трехлетним и постепенным снижением почти до 13% по семилетним бумагам.