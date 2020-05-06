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В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином
Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad.
Три новых отчета Crypto Crime Intelligence проливают свет на механизмы и маршруты, используемых для незаконных транзакций в криптопространстве. Анализ дополняют графики, сформированные в инструменте Chainalysis Reactor.
В фирме подчеркнули, что не занимаются активным расследованием ни одной из представленных компаний. Информация может представлять интерес для правоохранительных служб, регуляторов, специалистов по кибербезопасности и комплаенсу.
Первым в списке идет так называемый «пуленепробиваемый» хостинг-провайдер Black Host, который также предоставляет SIM-карты, VPN-серверы, электронную почту и защищает приватность клиентов.
Сервис дополнительно создает слой защиты за счет поддержки криптовалют. Специалистам Chainalysis удалось выяснить, что в мае 2018 года услугами Black Host воспользовалась северокорейская правительственная группа хакеров Lazarus Group.
Второй отчет посвящен деятельности иранской биткоин-биржи Farhad. Несмотря на запрет торговли криптовалютами в стране, площадка, которая поддерживает местный риал, рубль и доллары США через WebMoney, социальную платформу для трейдеров и образовательные проекты, продолжает функционировать.
В аналитическом стартапе проследили связь 20 тысяч BTC-адресов клиентов биржи с подозрительными организациями, гемблинговыми сайтами и p2p-платформами. В 2014-2017 годах платформа использовалась для конвертации биткоинов в риалы резидентом Ирана, связанного с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя SamSam.
Последний отчет Chainalysis освещает организацию пирамиды (схемы Понци) FutureNet в Польше, которая создала инфраструктуру компаний-однодневок для видимости законности своих операций.
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