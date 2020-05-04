Минфин в мае будете еженедельно предлагать 3-х и 5-мес. ОВГЗ на первичных аукционах

Министерство финансов Украины на вторых после длительного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 5 мая, предложит трех- и пятимесячные гривневые бумаги.

Как сообщается на сайте ведомства, эти бумаги - с погашением 5 августа и 25 ноября этого года - будут выставляться по вторникам в течение всего месяца.

Предварительно Минфин также сообщил, что намерен и в июне предлагать рынку еженедельно только трех- и шестимесячные гривневые ОВГЗ.

Как сообщалось, на первых после месячного перерыва первичных аукционах 28 апреля Минфин смог привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки. По гривневым бумагам средневзвешенная ставка составила 11,24%, ставка отсечения - 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по шестимесячным бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.

Суммарный спрос на гривневые бумаги составил 6,59 млрд грн по семи заявкам, ставки по некоторым из них достигали 15% годовых, что ближе к уровням ставок на вторичном рынке, однако Минфин отклонил три заявки с самыми большими ставками.

Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и объявление о планах проведения с конца-апреля-начала мая тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.

На первом таком тендере 30 апреля Нацбанк предоставил 6,9 млрд грн на срок 90 дней, 6 млрд грн из которых получил государственный Укрэксимбанк.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением до 15,5% по трехлетним и постепенным снижением до 14% по семилетним бумагам.

