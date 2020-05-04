Финансовые новости
- |
- 04.05.20
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин в мае будете еженедельно предлагать 3-х и 5-мес. ОВГЗ на первичных аукционах
Министерство финансов Украины на вторых после длительного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 5 мая, предложит трех- и пятимесячные гривневые бумаги.
Как сообщается на сайте ведомства, эти бумаги - с погашением 5 августа и 25 ноября этого года - будут выставляться по вторникам в течение всего месяца.
Предварительно Минфин также сообщил, что намерен и в июне предлагать рынку еженедельно только трех- и шестимесячные гривневые ОВГЗ.
Как сообщалось, на первых после месячного перерыва первичных аукционах 28 апреля Минфин смог привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки. По гривневым бумагам средневзвешенная ставка составила 11,24%, ставка отсечения - 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по шестимесячным бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.
Суммарный спрос на гривневые бумаги составил 6,59 млрд грн по семи заявкам, ставки по некоторым из них достигали 15% годовых, что ближе к уровням ставок на вторичном рынке, однако Минфин отклонил три заявки с самыми большими ставками.
Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и объявление о планах проведения с конца-апреля-начала мая тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.
На первом таком тендере 30 апреля Нацбанк предоставил 6,9 млрд грн на срок 90 дней, 6 млрд грн из которых получил государственный Укрэксимбанк.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением до 15,5% по трехлетним и постепенным снижением до 14% по семилетним бумагам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бондаренко, протесты и выборы: Кто отправляет Зеленского в отставку осенью
|Ошибка миротворца. Почему Зеленский зря заговорил о событиях 2 мая в Одессе
|Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая
|Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В первый понедельник мая на межбанке Украины курс гривни укрепился
|Минфин в мае будете еженедельно предлагать 3-х и 5-мес. ОВГЗ на первичных аукционах
|НБУ изменил регламент наказания банков
|Верховный суд обвинил генпрокурора в давлении по делу «Приватбанка»
|Депозитные ставки для физлиц 04.05.20
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа
|НБУ оштрафовал в апреле один банк за нарушения в сфере финмониторинга
Это интересно
|Названы автомобили, которые почти не ломаются
|Google запустил конкурента Zoom для всех желающих и бесплатно
|Количество загрузок сверхпопулярного TikTok преодолело рубеж в 2 миллиарда
|Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного
|Lexus выпустил упрощенную версию гибридного NX
|Обновленная Tesla Model S стала динамичнее, чем Bugatti Chiron
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае